El trident del PSG fa petit el Bordeus i Neymar guanya el pols a Cavani (6-2)

Neymar, Cavani i Mbappé van destrossar un Bordeus que es presentava al Parc dels Prínceps invicte i que va sortir golejat (6-2) en un partit que va realçar la jerarquia de l'exjugador del Barça, encarregat de xutar les faltes i els penals per davant del seu company uruguaià. El conjunt entrenat per Unai Emery va encarrilar els tres punts després d'una efectiva primera meitat, 5-1. Un golàs de falta directe de Neymar va obrir el marcador a favor dels locals. Neymar va ser l'encarregat de xutar el penal just abans del descans. A la represa Mbappé posava el 6-1 i en l'últim minut Malcom maquillava el marcador de penal. El PSG és encara més líder després de l'empat del Mònaco el divendres.