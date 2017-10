El Gironella reacciona a temps i capgira el marcador contra un combatiu Ripollet

El Gironella de Ponti va aconseguir una valuosa victòria davant del Ripollet després de remuntar el gol inicial dels visitants gràcies a dos esplèndids minuts en el tram final de partit, 2-1.

Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada amb poques ocasions clares de gol. Les defenses es van imposar als atacs i el marcador no es va moure en aquests primers 45 minuts de joc. A la represa la dinàmica va canviar i el partit es va animar. Els jugadors visitants van aprofitar un gol en pròpia porteria per avançar-se en el marcador. Els homes de Joan Prat no van abaixar els braços i van bolcar-se a l'atac a la recerca de l'empat. A deu minuts del final Santmartí va aconseguir marcar el gol de l'empat. Aquest gol va donar oxigen i moral al conjunt local i el Gironella va mantenir la mateixa dinàmica. Dos minuts més tard, el mateix Santmartí va aprofitar una bona triangulació per marcar amb una magnífica vaselina el definitiu 2-1. El Ripollet va intentar marcar el gol de l'empat però va topar amb una sòlida defensa local que no va cedir cap ocasió en aquest tram final de partit.

En la propera jornada de la lliga el Gironella visitarà el complicat camp de l'OAR Vic.