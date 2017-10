Tres dels quatre equips de casa nostra de Preferent s'enduen la victòria

La jornada 5 dels diversos campionats de Preferent júnior i cadet, que es disputava íntegrament ahir, va ser prou bona per als interessos dels equips de les nostres comarques. I és que fins a tres de les quatre formacions es van endur la victòria, totes excepte el júnior del Catalana Occident Manresa, que va caure a la complicada pista del Joventut de Badalona (69-66). Els bagencs van anar sempre a remolc dels locals, tot i que no es van despenjar en cap moment i van estar competint per la victòria fins al darrer segon.

D'altra banda, el cadet manresà sí que va obtenir el triomf, a casa contra el Sant Boi Almeda (53-49). D'aquesta manera, els bagencs segueixen comptant els partits per victòries en la primera fase de la competició. En categoria femenina, les júniors de la Joviat no van donar cap possibilitat a un altre equip badaloní, el Círcol Catòlic, al quan van derrotar per un resultat contundent de 74-34 i es van prendre la revenja del curs passat, quan el Círcol les va derrotar en la final del català interterritorial. Finalment, les jugadores cadets de l'Igualada van assaltar la pista del Basket Almeda 2, on van vèncer per 43-55.