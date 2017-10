El tècnic del Manresa considera que el mal estat de la gespa del Congost els perjudica

Tot i guanyar, el Manresa no va jugar un bon partit aquest dijous contra el Sant Cugat (2-1). L'entrenador dels manresans, Jose Solivelles, troba una justificació a la irregularitat dels seus homes: l'estat de la gespa del Nou Estadi del Congost (va ser inaugurada el 15 de setembre del 2007 amb la visita del FC Barcelona de Pep Guardiola a la Tercera Divisió).

«Ho patim en els entrenaments i en els partits. La gespa està tan degradada que quan juguem per terra, la pilota dóna bots. No es pot jugar al primer toc; això, als contraris com el Sant Cugat dijous, no els afecta perquè fan un futbol més directe. Aquest és un dels motius que els partits de casa s'encallen més del compte. A partir d'aquí, i amb aquest estat de la gespa, les dimensions de terreny de joc tampoc no ens afavoreixen gaire».

Sigui com sigui, el Manresa porta sis punts seguits i, amb dotze al caseller, es troba a només dos del líder Farners, precisament proper rival dels manresans diumenge al Congost (18 h).

Solivelles ha comentat del Farners que «sempre hi ha equips amb els quals ningú no compta que són la revelació, i el Farners és un d'ells, però la lliga és molt llarga. En aquest cas, crec que ells juguen amb avantatge ja que hauran tingut tota la setmana per preparar aquest partit, i nosaltres només el divendres pel fet d'haver jugat dijous. He intentat reservar jugadors, però el cert és que en aquesta categoria no s'està acostumat a jugar tres partits en una setmana». En principi, Solivelles té tots els jugadors a disposició.



L'Igualada serà a Castelldefels



Els de Dani Gimeno visiten demà el camp del Vista Alegre (12.15 h), un equip que, com l'anoienc, té set punts a la classificació, a la zona intermèdia. La curiositat és que l'equip de Castelldefels encara no coneix la derrota, amb un triomf i quatre empats en les cinc jornades disputades fins ara. Els igualadins vénen de superar el Valls a casa per un igualat 2 a 1 i tenen un partit pendent a casa del Sant Ildefons (1 de novembre).