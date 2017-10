L'Eternam Manresa està obligat a guanyar el desconegut Dénia

L'Eternam Manresa FS rep aquesta tarda (18 h) l'equip valencià del Dénia després d'haver fet un partit discret a Mataró (3-3). Amb la plantilla al complet, els manresans afrontaran un partit vital de cara a no abandonar la part alta de la classificació. I encara més quan els dos propers compromisos dels de Jordi Rozas seran davant dels capdavanters, el Natació Sabadell (28 d'octubre) i el Catgas B (1 de novembre).

L'Eternam Manresa és ara mateix tercer amb 14 punts, a dos del líder, el Catgas B, i a un del conjunt sabadellenc que lidera Dani Salgado. El rival d'avui, el Dénia, és un equip veterà a la categoria però en el grup 4, on normalment ocupava una de les places del davant. Enguany, en el grup 3 no s'ha acabat d'adaptar, tot i que té ara mateix una còmoda classificació. El conjunt que dirigeix Juanma Bermejillo no ha guanyat cap partit a 600 km de la seva localitat. Com a visitant, ha empatat a l'Hospitalet (4-4), ha perdut per la mínima a la Barceloneta (4-3) i va perdre inesperadamnent a la pista de l'Olimpyc La Floresta (5-1). A la mitja part del partit es farà la presentació dels equips base.