Els contraatacs, la defensa i el rebot són els punts clau de la victòria del Navàs a Sant Cugat

El Club Bàsquet Navàs es va endur una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la pista del Sant Cugat, on es va imposar per un resultat de 68-88. Els navassencs van dur el ritme del partit des del principi, i al final del primer quart ja guanyaven per 12-19. En el segon quart, els atacs es van imposar a les defenses i els bagencs van ampliar el marge (36-45 al descans). En el tercer quart els visitants van trencar el partit gràcies a la defensa, el rebot i els contraatacs, i en els darrers deu minuts no van haver de patir per sumar un nou triomf.