Duel de ratxes oposades a Mallorca

Mirar massa la classificació després de només sis jornades de lliga pot ser contraproduent. Aquest va ser el missatge final d'Aleix Duran abans de viatjar a Mallorca per enfrontar-se a un Iberostar Palma que ha perdut els seus últims tres partits i amb un balanç de 2-4. Una ratxa oposada a la de l'ICL (5-1), que ha enllaçat quatre triomfs i trepitja els talons del líder Breogán (6-0).

«M'agrada que l'equip visqui la lliga que estem jugant, que els jugadors coneguin els equips i que vegin la classificació. És una informació que els donem, però no és moment per mirar-la gaire», assegurava Aleix Duran. «A la jornada sis, la classificació encara està atapeïda, hi ha poques diferències. De moment només diu que ho estem fent bé».



La classificació enganya

El balanç 2-4 de l'Iberostar Palma diu que ha començat la temporada malament, per això Duran alerta que «la classificació enga-nya respecte del nivell que té. Ha encadenat tres derrotes seguides però ha anat a camps com els del Melilla i d'un Palència necessitat, i els van remuntar a l'últim quart a cop de triple, però van fer mèrits per guanyar el partit».

«És un equip molt incòmode», explica Duran respecte a un rival que té «una plantilla feta per ser a dalt, molt completa en totes les posicions i amb jugadors amb talent i experiència, i molt versàtils, i això dificulta els aparellaments defensius».

I, d'altra banda, l'Iberostar Palma és un conjunt que «defensivament et para molt el joc, et sap col·lapsar a partir dels canvis, de tancar-se o de defenses zonals. Aconsegueix que paris el joc o juguis amb dubtes». I per això apunta com una de les claus «saber jugar amb determinació, tenir clar què buscar en atac i jugar-ho amb velocitat».

L'ICL, però, està preparat per jugar a un ritme diferent del que prefereix, segons el seu entrenador. «Estem preparats per a un partit com els que hem tingut a fora», assegura Duran sobre els desplaçaments que han fet fins ara a Melilla, Palència i Vitòria.



Dubtes als dos costats

L'ICL viatja a Palma amb 11 jugadors: completa la convoctòria el jove ala-pivot gallec Álex Mazaira per uns problemes físics d'Ashley Hamilton al peu esquerre. I el danès Gabriel Lundberg té molèsties al canell dret.

Al conjunt local, el pivot lituà Tautvydas Slezas està descartat per un trencament fibril·lar a l'abductor de la cama dreta. I l'escorta Rafa Huertas podrà jugar tot i que la darrera setmana ha estat minvat per un virus estomacal.