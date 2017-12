El CF Cardona fa una trobada de veterans per estrenar el camp

El CF Cardona farà demà, dia 30, al matí una trobada de jugadors veterans de tota la seva història per tal de celebrar la reestrena del camp de futbol, després de les obres que s'hi han fet i que l'han deixat amb superfície de gespa artificial. S'hi farà un partit de veterans, a les 11 del matí, un minut de silenci en record dels absents i un servei d'honor a càrrec de la vídua de Manolo 'el Chato'. A la mitja part, hi haurà una fotografia de tots els assistents, a càrrec del fotògraf Boixadera. A partir de les dues de la tarda, dinar dels veterans al Centru i l'acte de comiat. De moment, hi ha 62 apuntats. Si algú encara no s'hi ha inscrit i té ganes de fer-ho, encara pot trucar al telèfon 669 101 304 o bé al 938 692 568.