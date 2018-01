Mirambell es classifica per als seus tercers Jocs d'hivern

El pilot bagenc de skeleton Ander Mirambell va certificar ahir el bitllet per als Jocs d'hivern de Pyeongchang 2018, a Corea del Sud, amb un 19è lloc (2:17.70) a la cita de la Copa del Món de Saint Moritz, Suïssa. Amb la classificació a la butxaca, Mirambell se centrarà a partir d'ara en la posada a punt física per a la cita olímpica, motiu pel qual renunciarà a participar a l'última cita de la Copa del Món, el proper cap de setmana a Königsee (Alemanya).

Mirambell va aconseguir la tercera plaça dels vuit països que aportaran a un esportista als Jocs Olímpics després d'haver superat ahir Austràlia en la classificació, i ocupa la vintena plaça a la general de la Copa del Món i la 29a del rànquing IBSF amb 472 punts. El bagenc, en la primera baixada, aturava el crono en un temps de 1:08.86, i es garantia, d'una banda, la presència a la segona mànega i, de l'altra, la classificació matemàtica per als Jocs Olímpics

Per celebrar-ho, Mirambell va rebre a la meta una pancarta sorpresa, feta per la seva família i els seus amics. «M'ha emocionat tant que no sabia ni desplegar-la. Des d'aquí agraeixo a totes les persones que han col·laborat en la seva realització. Encara no em crec que anem als tercers Jocs. Necessitaré encara una mica de temps per assimilar-ho», explicava el bagenc.

Mirambell tornarà demà a Barcelona per seguir treballant a les ordres del seu preparador físic, Bernat Buscà, en la posada a punt per als Jocs de Pyeongchang.