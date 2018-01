L'Avià deixa escapar una gran ocasió per derrotar el líder

Els jugadors del Berguedà no van poder puntuar en un duel anivellat

L'Avià va sumar una nova derrota en el seu enfrontament davant del fort líder Parets. L'equip de Joan Flores va dominar durant molts minuts però no van poder puntuar després de perdonar bones ocasions de cara a porteria (1-2). Ambdós equips van disputar una primea meitat molt igualada sense gaires ocasions clares de gol. Al minut 15 la pilota va passejar-se per l'àrea del Parets però cap davanter de l'Avià va poder aprofitar la situació per marcar. Un minut més tard el porter local va estar molt encertat i va aturar un gran llançament de falta.

El davanter de l'Avià Ferri, va creuar massa un bon xut al minut 21 de la primera meitat. El Parets va desfer l'empat en el marcador gràcies a un gran cop de cap de Sánchez a la sortida d'un córner. Els jugadors locals van reaccionar ràpid i sis minuts després van posar l'empat a 1 gràcies a una efectiva jugada col·lectiva.

A la represa els visitants van marcar ràpid l'1-2 i a partir del gol l'Avià va dominar completament el partit. Els aviansesos van gaudir de bones ocasions per empatar però no van estar encertats.