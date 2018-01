L'exblaugrana Oleguer Presas declara avui davant del jutge

El polèmic desallotjament del local musical Bemba de Sabadell que va acabar amb un enfrontament entre el cos d'antiavalots de la Policia Municipal i joves de l'esquerra alternativa, arriba aquest dijous a judici.

L'episodi va ocórrer el mes de setembre del 2003, coincidint amb la celebració de la festa de clausura de l'establiment, freqüentat per col·lectius molt crítics amb el govern de l'exalcalde Manuel Bustos. Aquella nit, onze joves, entre els quals l'excentral del Barça, Oleguer Presas, van ser detinguts.

Vuit d'ells estan acusats per atemptats a l'autoritat i tres per lesions. S'enfronten a penes d'entre un any i mig i dos anys de presó. Lluïsa Domingo, una de les advocades de la defensa, ha explicat que exigiran l'absolució dels acusats perquè consideren que els fets han prescrit: "Al llarg del procés s'han produït interrupcions més llargues del que preveu la legislació", ha apuntat la lletrada.

Els fets van tenir lloc la nit del 27 de setembre de l'any 2003, quan el popular bar Bemba, ubicat al carrer de la Concepció, celebrava la seva festa de clausura. El local havia rebut diverses queixes per soroll i estava freqüentat per joves membres de moviments d'esquerres molt crítics amb el govern del llavors alcalde, Manuel Bustos.

Alguns veïns van alertar la Policia Local perquè un grup de persones feia soroll al carrer. Enlloc de dur a terme una visita policial corrent, l'alcalde Manuel Bustos, i els regidors de Seguretat Ciutadana i Espai Públic, Paco Bustos i Josep Ayuso, van decidir enviar-hi la Brigada d'Intervenció Ràpida, que s'havia constituït recentment. Segons alguns testimonis van llançar-se boles de goma i bales de sal.