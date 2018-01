El metge que va abusar de gimnastes als EUA, de 40 a 175 anys a la presó

La Justícia nord-americana ha condemnat a una pena de presó d'entre 40 i 175 anys el doctor Larry Nassar, acusat d'abusar sexualment de gimnastes quan era el metge de la federació dels Estats Units i de la Universitat de Michigan State. «Acabo de signar la teva sentència de mort», va proclamar la jutgessa, Rosemarie Aquilina, al final de la vista.

Al llarg de set dies, unes 160 víctimes han ofert testimonis que confirmen els abusos i assetjaments comesos impunement durant anys per Nassar, que va demanar perdó poc abans d'escoltar la sentència. «Portaré les vostres paraules amb mi la resta dels meus dies», va dir a les víctimes.

La jutgessa, però, no només no es va compadir de Nassar, sinó que va considerar un «honor» de ser ella qui l'enviï a la presó, amb una pena final que oscil·larà entre els 40 i els 175 anys. «No et mereixes sortir mai més de la presó», va remarcar Aquilina, davant unes víctimes que amb prou feines podien contenir l'emoció.

Nassar, de 54 anys, ja havia reconegut al novembre la seva culpabilitat davant els càrrecs d'abús sexual en primer grau al comtat d'Ingham, on ahir va escoltar la dura sentència contra ell. Encara té pendent un altre procés en el comtat d'Eaton per tres càrrecs més, i ja compleix una pena de 60 anys de presó per possessió de pornografia infantil.