El València aprofita les derrotes del Madrid i d'un Barça «desastrós»

El València va passar per sobre del Betis (103-67) i no va deixar escapar l'oportunitat d'acostar-se al líder Reial Madrid, que va caure a Andorra (89-87), i de superar el Barça, que va encaixar una contundent derrota a la pista del Baskonia (103-67).

L'equip del santpedorenc Rafa Martínez, que va anotar 13 punts, no va tenir pietat del cuer de la lliga. Com tampoc la va tenir el Baskonia d'un Barça que va signar el seu pitjor primer quart a la història de l'ACB (31-7). A partir d'aquí, tot va anar malament per a l'equip de Sito Alonso, que al final del partit no va posar cap excusa a la derrota soferta. «Desastrós per part nostra en tots els sentits i fantàstic per al Baskonia», va definir l'entrenador del Barça després del partit. «El que ha passat avui em recorda una altra època, però la meva no», va afegir Sito Alonso.

Tampoc va tenir una bona jornada l'altre equip català de la categoria, el Divina Seguros Joventut, que va encadenar la vuitena derrota seguida en perdre amb l'Estudiantes de Salva Maldonado per 93-96. Els 40 punts sumats entre Laprovittola i Jordan no van servir de res als verd-i-negres.

També ahir, l'Unicaja va tallar la bona dinàmica del Múrcia d'Ibon Navarro (78-67). Un triomf que situa els malaguenys amb un balanç de 12-7, com el Barça, el Baskonia i el Fuenlabrada, que va guanyar a Bilbao (77-83). Just darrere, amb un balanç d'11-8, se situa el Gran Canària, que va derrotar el Gipuzkoa (80-87). I el Saragossa s'allunya dos partits per sobre del descens amb el seu triomf davant l'Obradoiro (93-87).