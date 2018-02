Piqué arriscarà per ajudar el Barça a classificar-se per a la final de Copa

Gerard Piqué va entrar finalment a la llista de convocats d'Ernesto Valverde per al partit que han de disputar aquesta nit el València i el FC Barcelona (21.30 hores, Telecinco i Gol), que ha de donar a un dels dos equips l'accés a la final de la Copa del Rei. Els blaugrana tenen un 1-0 d'avantatge del partit d'anada. Piqué, que té una elongació del lligament lateral extern del genoll dret de resultes d'una entrada de Gerard Moreno en el derbi de diumenge, es va entrenar ahir amb els companys i la prova que se li va fer va determinar que és apte per jugar avui, tot i que els metges havien recomanat que fes quinze dies de repòs.

Davant d'aquesta circumstància, i del fet que el belga Thomas Vermaelen encara no estigui recuperat de la lesió que es va fer al camp del Betis, Valverde ha fet entrar Piqué a la convocatòria. Segurament formarà en l'equip titular amb Samuel Umtiti, que és baixa per al duel de lliga de diumenge contra el Getafe, per sanció. D'aquesta manera, el tècnic intentarà evitar el debut del colombià Yerry Mina, que encara es troba en fase d'adaptació al grup.

En la prèvia d'ahir, Valverde va destacar que hi ha d'altres possibilitats, com situar de centrals Busquets o Digne. Sobre Mina, «ha vingut convocat regularment, i això vol dir que està preparat per jugar. No el conec en competició, ni jo, ni ningú. Si juga, li sorgiran problemes i intentarem ajudar-lo a corregir-los. Té un caràcter boníssim, moltes ganes d'aprendre i se'l veu despert. Esperem que sigui un jugador important».



Avorrit de polèmiques

D'altra banda, Valverde, que ahir va saber que Piqué no seria sancionat per la seva manera de celebrar el gol contra l'Espanyol, va mostrar-se «una mica avorrit» de parlar cada dia de la polèmica d'aquell partit. «Hem de fer un pas endavant perquè si no, no avançarem». També es va referir a la possibilitat que Luis Suárez vegi una targeta que l'impediria jugar la final. Segons ell, l'uruguaià «entra fort, però també ho fa Zaza al València». Pel que fa a la polèmica amb els àrbitres, ja que a la ciutat del Túria es demana encara que Sergi Roberto hagués estat expulsat en l'anada per una entrada a Andreas Pereira, va opinar que «va ser fortuïta, com l'entrada del porter del València, que li va trencar les dents a Godín. L'esport és un joc de contacte».



Torna Guedes

Per la seva banda, el València recupera el ràpid extrem Gonçalo Guedes, baixa a l'anada per lesió, i espera que Mestalla s'ompli per ajudar l'equip local a arribar a la final. Ahir, el tècnic, Marcelino García, va mostrar-se segur que posaran «grans dificultats» al Barça i va alegrar-se que «juguin al gat i a la rata amb Piqué. Això vol dir que ens respecten».