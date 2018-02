El Barça presenta el tàndem format per Pesic i Casas per salvar la nau

El serbi Svetislav Pesic va ser presentat ahir com a nou entrenador del Barça Lassa fins a final de temporada. Al seu costat tindrà el manresà Ricard Casas, al qual coneix des de la seva etapa anterior al club blaugrana de quan compartia entrenaments amb el Bàsquet Manresa preparat per l'entrenador bagenc. Pesic i Casas intentaran reflotar una nau, la blaugrana, que ha «fracassat» a Europa, en paraules del responsable de la secció, Joan Bladé, i que intentarà millorar la imatge a la lliga i a la Copa del Rei, que es disputa la setmana vinent.

Pesic, de 68 anys, que va tenir una referència per a Casas, de qui va a dir que «és el meu amic i un gran entrenador», va ser dos cops campió de lliga amb el Barça en la seva etapa anterior. A més, també va triomfar a l'Eurolliga i a la Copa, que es va endur el 20o3.

Ahir va dir que «sóc feliç de tornar aquí, a un gran club, en una decisió molt ràpida però de la qual havíem parlat els darrers dies, i vaig decidir acceptar aquest repte. No sóc aquí per fer carrera, sinó per ajudar el meu club a intentar millorar l'equip. Estic preparat per donar tot el possible». D'aquesta manera, només parlant de present, no es va voler fer referència a una possible continuïtat la temporada vinent.



Anant pas a pas

L'entrenador balcànic vol donar confiança a un equip tocat «amb molt talent ofensiu, tot i que només amb l'atac no es guanya res. Fa falta la defensa». Per això, vol donar una confiança amb la qual «no neix ningú, s'entrena. Tinc informació de Nacho Rodríguez que l'equip s'entrena molt bé, vol dir que està llest per a mi».

El fet que l'equip ja jugui demà contra el Bilbao «és la millor preparació per a la Copa del Rei. Hem d'acabar amb una bona sensació i dir que ja som aquí. Necessito temps, però no hi ha temps. De tota manera, hi ha jugadors que em poden ajudar i parlarem per trobar un camí».

Sobre la plantilla, «és molt interessant, amb jugadors que tenen molta experiència, un mínim de deu jugadors importants. Però, què és l'experiència si no la pots utilitzar? Ahir, per exemple, contra el Maccabi, si no pots defensar, fes falta. És un tema de responsabilitat, no de mentalitat». L'equip ja va començar a treballar i demà es podrà començar a veure una part del llibret del nou tècnic.