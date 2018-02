El porter Abel s'exhibeix a Martorell i possibilita la victòria del Sant Esteve

El partit de la màxima rivalitat entre martorellencs i sesrovirencs va decantar-se a favor dels visitants. El pavelló d'esports de Martorell va registrar un gran ambient, amb l'aplegament de més de dos-cents espectadors. L'actuació d'Abel Moreno, porter de l'equip dirigit per Marcos García, va ser determinant en el desenllaç del partit. Els locals van topar una vegada rere l'altra amb la seva qualitat, en un primer període en què van generar nombroses ocasions de gol. En contraposició, el Sant Esteve Sesrovires va aprofitar una acció d'estratègia, després d'un servei de banda, i un contracop per adquirir avantatge en l'electrònic (0 a 2). A la represa, el Martorell va escurçar inicialment la diferència i, després, fruit del seu millor joc, va igualar a tres el matx. Una pèrdua de pilota des de la zona defensiva va facilitar el gol de Nil Roijals, amb el qual els visitants recuperaven l'avantatge. En els darrers 4 minuts i escaig, el Sala 5 Martorell va optar per jugar amb cinc a la recerca de reequilibrar el partit. Aquesta opció no va permetre als deixebles de Ferran Maya crear gaire perill i, per contra, una nova pèrdua a causa de la pressió del rival va propiciar el gol de la sentencia.