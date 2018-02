L'Handbol Santpedor infantil fa història i se situa entre els millors equips catalans

Sense precedents. Tot i que l'handbol gaudeix d'una notable tradició al Bages, els aficionats d'aquest esport no recorden una trajectòria tan llustrosa d'un equip formatiu, almenys en els darrers trenta anys.

Els responsables tècnics de l'Handbol Santpedor ja havien valorat molt positivament que la formació infantil A de l'entitat s'hagués classificat per disputar la Lliga Catalana infantil, la màxima competició d'aquesta franja d'edat, en imposar-se a tots els seus oponents a la fase classificatòria.

Però l'actuació dels santpedorencs en les catorze jornades de la primera fase de la Lliga Catalana infantil del grup A ha sorprès fins i tot els propis tècnics de la casa. L'equip va finalitzar dissabte aquest cicle competitiu en segona posició, amb un bagatge d'onze victòries, entre les quals hi figuren les dues assolides tan enfront del FC Barcelona B com davant l'històric les Franqueses. Només va cedir en els dos partits que va jugar contra el BM Granollers i en el desplaçament a Sant Joan Despí.

Això permet a l'equip accedir a la sèrie A-1 de la segona fase, on juguen els vuit millors conjunts catalans. Aquest cicle competitiu consta de vuit jornades, que es disputaran entre el 24 de febrer i el 29 d'abril. Els equips hi accedeixen arrossegant els resultats assolits a la primera fase davant els altres tres oponents que competien al seu grup. Els quatre millors obtindran una doble recompensa: jugar la fase final per decidir el campió de Catalunya i classificar-se per competir als estatals.

Arranca quart a la segona fase

L'Handbol Santpedor iniciarà la competició en quarta posició, amb vuit punts, empatat amb el tercer, el BM la Roca, i amb un avantatge de quatre punts sobre els seus màxims rivals per consolidar-se en els quatre primers llocs: les Franqueses i la Salle Bonanova. L'equip s'enfrontarà a doble partit al FC Barcelona A, el BM la Roca, la Salle Bonanova i el Sant Martí-Voramar, l'antic Adrianenc.

Carles Cabello, coordinador esportiu del club, entrenador de l'equip i jugador del primer equip de l'Handbol Sant Esteve Sesrovires (Primera Estatal), constata que «sabíem que l'equip tenia qualitat per lluitar per ser entre els quatre primers del grup, però no ens esperàvem una classificació tan destacada». Josep Aguilella, president de l'Handbol Santpedor, a punt de donar el relleu a Jordi Servitja, ratifica l'anàlisi del tècnic. «És un somni i un estímul, no hi comptàvem». «L'equip s'ha convertit en un referent per a tots i està donant a conèixer el club arreu de Catalunya», sentencia.

Pau Jounou, capità de l'infantil santpedorenc, es mostra ambiciós. «No ens esperàvem ser segons, però ara estem molt motivats i volem anar als campionats estatals. És difícil, però possible. Estem entrenant molt fort». Cabello assenyala que «disposo d'un grup reduït de jugadors però amb una gran capacitat competitiva. Ningú no destaca en excés. Els seus perfils es complementen. La nostra primera línia consta de centrals i laterals molt sòlids. Tinc jugadors que destaquen per les seves qualitats físiques i d'altres amb moltes habilitats estratègiques». El coordinador incideix en el creixement que en els darrers anys ha experimentat l'handbol base del club, que enguany té sis equips, i espera que els èxits esportius de l'infantil propiciïn un salt qualitatiu en el treball formatiu. Jounou conclou que «veient aquest equip competir amb els millors, en el futur tindrem un equip sènior que serà el referent a la Catalunya Central».