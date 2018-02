El Barça castiga un Girona imprudent

Leo Messi va viure un partit diferent del de la primera volta contra el Girona: el marcatge individual de Maffeo va deixar l'argentí inèdit i anit el 10 del Barça es va venjar amb un recital. Els blaugrana van aprofitar el suïcidi futbolístic del Girona per golejar. Una festa en la primera visita dels gironins al Camp Nou, d'on van sortir escaldats per voler ser massa alegres davant un Barça en el qual les seves estrelles van brillar.

I això que el partit va començar amb un ensurt per al Barça, que va veure com el Girona, molt atrevit, s'avançava en el marcador en aprofitar una concatenació d'errors blaugrana: Busquets perdia una pilota davant de l'àrea rival, el Choco Lozano feia una bona conducció i assistia a Portu, que aprofitava la indecisió d'Umtiti per superar Ter Stegen.

El gol premiava l'atreviment del Girona, castigat després per un Barça liderat per Messi, que va poder jugar amb llibertat, la mateixa que reivindicaven dues pancartes a favor de l'alliberament dels presos polítics i que es van desplegar a la grada abans del partit. L'argentí va fer el que va voler, com va voler i quan va voler. Es va treure l'espina del partit en blanc que va viure a Montilivi a la primera volta i va oferir un recital de futbol, amb assistències, rematades impossibles, tocs de qualitat i conduccions imparables per als jugadors de Pablo Machín, uns espectadors més de les genialitats del futbolista argentí.



Una dupla insaciable

Messi va fer una gran passada en profunditat perquè Luis Suárez empatés el partit dos minuts després del 0-1. I una nova assistència de l'argentí anava a parar a peus de Coutinho, que al primer toc assistia per Suárez. I l'uruguaià només havia d'empènyer la pilota a plaer al fons de la porteria per posar el 4-1 al descans.

D'aquesta manera, Suárez culminava el segon doblet de la nit. El primer era de Messi, que podria haver marcat un hat-trick a la primera meitat: Bernado va treure de cap, sobre la línia de gol, una vaselina de l'argentí a Bono, el porter del Girona, que no va poder fer res en les rematades de Messi.

Primer, l'argentí va culminar una acció que ell mateix havia iniciat amb una passada llarga a Luis Suárez. Messi va rebre la pilota de tornada de l'uruguaià i va hipnotitzar tres rivals mentre anava cap al punt de penal, des d'on armava la cama esquerra per superar Bono. I, sis minuts després, arribava una nova genialitat del crac blaugrana, que marcava de falta directa amb un xut ras, fent passar la pilota per sota de la tanca.



Més cracs se sumen a la festa

Si la primera part va tenir Messi i Luis Suárez com a grans protagonistes, la segona va ser la meitat de Coutinho i Dembélé. Els dos fitxatges més cars de la història del Barça es va deixar anar a mesura que passaven els minuts i van mostrar la seva millor versió. El francès va anar perdent la por a driblar rivals i superar-los per velocitat, i Coutinho va agafar les regnes del mig del camp per distribuir jocs, marejar rivals i buscar el gol, que va arribar amb un excel·lent xut des de fora l'àrea.

Deu minuts després del golàs de Coutinho, Dembélé va deixar el seu segell al partit amb una assistència a Luis Suárez, que rematava al fons de la xarxa, anotava el seu tercer gol i ja només li quedava una missió en el partit: veure una targeta groga per complir cicle el proper dijous a Las Palmas i arribar net contra l'Atlètic de Madrid. Però l'àrbitre, tot i la insistència de l'uruguaià, no li va mostrar. Sí que la va veure Jordi Alba, que la buscava i la va trobar. També complirà sanció.

En el tram final del partit, Ter Stegen va poder lluir-se amb una aturada sobre la línia de gol i així es va treure el mal gust de boca d'haver encaixat un gol inicial que va acabar sent una anècota. L'únic punt negre del triomf blaugrana va ser les lesions a la rereguarda: Piqué va recaure de les seves molèsties al genoll dret i Semedo va abandonar el terreny de joc en el tram final per una lesió muscular a la cuixa dreta.