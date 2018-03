El CN Minorisa va rebre 63 clubs en els catalans alevins

arxiu particular

El relleu 4x100 estils del CN Minorisa va ser tercer classificat arxiu particular

Èxit esportiu i d'organització en els campionats de Catalunya alevins d'hivern celebrats a les piscines municipals de Manresa i organitzats per l'FCN i el CN Minorisa. La competició, que es va allargar tres dies, va tenir la presència d'un nombrós públic que va fer petites les graderies de l'olímpica manresana. La fórmula dels campionats eren contra rellotge, sense finals, els nedadors de fins a 63 clubs d'arreu del Principat van ser els que es van llançar a l'aigua (25 m) per mirar d'assolir les seves millors marques i aspirar a situar-se entre els privilegiats que aconseguirien pujar al podi amb les consegüents medalles.

La participació del CN Minorisa va ser de cinc noies i dos nois en les proves individuals, més el que completaven els equips de relleus (Jan Montiel i Adrià López). Tots eren de la categoria de 13 anys, fet que el club vol millorar de cara als campionats d'estiu, en els quals els esportistes de l'entitat manresana nascuts l'any 1996 han d'aconseguir estar entre els participants, tot un repte per a tècnics i nedadors.

Les dues medalles de Maria Egea va ser el més destacat, un or i un bronze, i a més la nedadora va completar la seva actuació amb dos diplomes perquè va quedar entre les vuit primeres (teòriques finalistes). En el cas del diploma dels 200 estils individuals, amb mínima per al campionat estatal d'estiu. També va tenir una gran actuació, amb diploma, Laia Monferrer en els 100 braça. Ambdues, amb les seves companyes Anna Salvans i Dina Henestrosa, van completar una magnífica prova dels 4x100 estils en què es van penjar la medalla de bronze. Entre els vuit primers, també hi va quedar el relleu de 4x100 lliures, amb Maria Egea, Anna Salvans, Dina Henestrosa i Ivette Sánchez.