Nerea Garcia, d'Esport7, és cinquena a l'estatal júnior celebrat a Pinto

La fase final del Campionat d'Espanya Júnior es va celebrar al poliesportiu municipal Príncipes de Asturias de la localitat madrilenya de Pinto.

La judoka d'Esport-7 Nerea Garcia va ser cinquena classificada en la categoria de -78 kg. Va iniciar la competició eliminant Arrogante de la Federació Madrilenya però a quarts de finals va perdre davant la representant de Canàries. Va repescar i va guanyar el combat previ al bronze contra Ferrero d'Astúries però en el combat per la medalla de bronze no va poder superar Santamaría de Madrid. Cal destacar que aquesta esportista manresana és cadet de primer any.

També hi van participar, d'Esport-7, sense classificar-se, Eric Guerra en -55 kg, Pol Lopez en -66 kg, Noèlia Jardo en -48 kg i Anna Martínez del Judo Santpedor en -78 kg. L'equip de la Federació Catalana de Judo va obtenir en total 5 medalles d'or, cinc de bronze, un 5è lloc i un 7è lloc.

El proper cap de setmana se celebrarà al pavelló municipal Pitiu Rochel de la ciutat d'Alacant la Supercopa Espanya de judo per a les categories infantil i cadet. Hi seran judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages-Moianès i hi participaran representant els seus respectius clubs, Esport-7, Judo Moià i Judo Santpedor. També dissabte tindran lloc els campionats de Catalunya universitaris al pavelló de la UB. Els estudiants d'Esport-7, del Judo Moià i del Judo Santpedor hi participaran buscant una plaça per al campionat d'Espanya que s'ha de celebrar properament a Astúries.