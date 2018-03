El Manresa RC cau a Lleida i diu adéu als play-off

El primer equip del Manresa RC va jugar a Lleida en una nova jornada de la Divisió d'Honor. Els manresans van perdre per 45 a 0 i ja no tenen cap possibilitat d'entrar als play-off. Els sub-18 de la Catalunya Central van jugar a Granollers contra el Sant Cugat B el seu darrer partit de la temporada. Van caure per 20 a 24, però amb una sensació de victòria. Els sub-16, també a Granollers, van jugar amb el BUC B, amb victòria per 31-25. I els sub-14, a Vic, van ser derrotats per l'Esparregue-ra/Anoia per 38 a 75.

Les fèmines de l'Anoia/Martorell van superar les Carboneres de Terrassa per 0 a 27 en un partit que va ser molt dinàmic.