«Pep Vila em va convidar fa un any i enguany no podia faltar-hi»

Amb només 26 anys ja ha participat en dues edicions del Ral.li Dakar. Aquest gener va finalitzar la prova en una excel.lent trenta-vuitena posició. Cristina Gutiérrez treballa d'ortodoncista a la seva Burgos natal mentre somia protagonitzar grans fites al Ral.li Dakar.

Vostè ja va ser a la sisena edició de Les Comes 4x4 Festival? Expliquim les raons que l'empenyen a venir?



Després de participar al meu primer Dakar vaig conèixer Pep Vila. Aquest, em va convidar a venir l'any passat. Va ser fantàstic i, enguany, no podia faltar-hi. Amb els pares, hi passarem tot el cap de setmana!



Llàstima que no hagi vingut amb el seu Mitsubishi Proto Arc...



No pot ser... Pertany a l'estructura de l'equip i de moment no és factible que participi a l'exhibició.



L'atractiu del festival l'empeny a visitar la Catalunya central, doncs...



És un esdeveniment únic. Oferir la possibilitat de recórrer a tothom unes pistes d'aquest tipus sense restriccions és sensasional. Jo he vingut amb el meu Mitsubishi Eclipse Cross, que en realitat és un SUV. Amb ell mo gosaré ficar-m'hi. Ja demanaré a algun amic un Nissan Montero per poder gaudir-ne!



Vostè ja ha participat en dues edicions del Ral.li Dakar. I només té 26 anys! Com va sorgir aquesta opció?



Participar al Dakar m'ha donat a conèixer, però competeixo des dels divuit anys en el Canpionat d'Espanya de Tot Terreny, així com en proves del mundial. També he participat en proves de cross country a Qatar. He pres part al Dakar amb un vehicle de sèrie amb lleus modificacions. Diuen que aquesta ha estat l'edició més dura feta a l'Amèrica del Sud i estic molt conteta d'haver-la acabat.



Atreure l'atenció d'un equip oficial és el proper objectiu?



Aquest és el meu somni! Sé que és complicat però ho intentaré!