Àlex Márquez i el valencià Arón Canet, aspirants a Moto2 i Moto3

El cerverí Àlex Márquez, a Moto2, i el valencià Arón Canet, juntament amb el madrileny Jorge Martín, a Moto3, són les grans esperances del motociclisme estatal per lluitar pel títol a les altres dues categories del Mundial.

A la categoria intermèdia, el germà de Marc Márquez es disposa a lluitar, per fi, per guanyar el campionat, després de tres anys en els quals ha acumulat molta experiència: en l'últim va ser més habitual als podis i va acabar quart, en una temporada marcada també per una lesió a mig curs que el va llastar. A més, el vigent campió, el seu company Franco Morbidelli, ha fet aquest any el salt a Moto GP.

Per la seva banda, a Moto3, el tron també queda vacant per l'ascens de Joan Mir, que va arrasar l'any passat. Aquesta temporada, el mundial de la tercera categoria es presenta més obert, amb Arón Canet i Jorge Martín com les principals opcions perquè el títol no es mogui de l'Estat espanyol.