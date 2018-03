El Manresa necessita un triomf balsàmic a Cardedeu

Després de caure amb el líder Grama diumenge passat al Congost (1 a 2), el Manresa juga demà (12 h) un partit vital per al nou repte, que és el de conservar la segona plaça i poder disputar la promoció d'ascens a Tercera Divisió.

El Manresa es desplaça a Cardedeu després de tres derrotes consecutives, dues al Congost, amb la Jonquera i la Grama, i una tercera a Santa Coloma de Farners. Els manresans disposen ara de tres punts d'avantatge respecte al tercer classificat, la Montañesa, i cinc en relació al quart, que és el Vic. El rival dels manresans de demà, el Cardedeu, és un equip nou a la categoria d'aquesta temporada i ocupa la penúltima posició a la classificació, però és ben viu en la lluita per la permanència.

L'entrenador blanc-i-vermell, Dani Andreu, ha comentat que «ha estat un cop dur per a nosaltres no poder lluitar per la primera plaça, però ens hem de conscienciar que el segon també té premi i hem de lluitar a partir d'ara per això. Teníem molta il·lusió de poder lluitar pel títol perquè no ho estàvem fent pas malament, però ara toca canviar l'objectiu». Sobre el Cardedeu, Andreu ha apuntat que «els he vist algun cop i la veritat és que juguen molt bé a futbol, tot i que no tenen la sort necessària per guanyar més partits. Nosaltres portem tres derrotes seguides i hem de canviar la dinàmica de resultats, és clar».

El Manresa tindrà les baixes de Brian i Sergi Soler per lesió i el dubte d'Agus a causa de la grip.



L'Igualada rep el Sants

En el grup 2 de Primera Catalana, un Igualada en hores baixes (ha sumat un punt dels darrers dotze en joc) té la visita demà del Sants (17 h). Els igualadins, que s'han allunyat molt de les posicions capdavanteres a causa dels dar-rers mals resultats, s'enfronten a un equip que sobre el paper té l'ascens assegurat per una decisió als despatxos. Els barcelonins, a més, són ara cinquens a la classificació amb 43 punts, quatre més que els anoiencs.