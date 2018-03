Messi es torna a entrenar i podrà jugar contra Espanya

El jugador del FC Barcelona Leo Messi va entrenar-se ahir per segon dia consecutiu amb la seva selecció, després de perdre's l'amistós disputat divendres contra Itàlia, amb victòria del seu equip per 2-0, i estarà a punt per enfrontar-se demà a Espanya.

Després que durant la jornada de dissabte es quedés al gimnàs juntament amb les titulars en el partit contra els italians, ahir el barcelonista es va començar a provar a la gespa de cara al xoc de demà al Wanda Metropolitano contra la formació de Lopetegui.

La nota negativa la va donar Ángel di María. El jugador del París Saint-Germain va tenir una miàlgia a la cara posterior de la cuixa dreta i no va viatjar a Espanya amb la resta de l'expedició. Aquesta absència se suma a la del Kun Agüero. El davanter del Manchester City no va poder disputar el partit de Manchester contra els italians, ja que va seguir amb la recuperació de la lesió que té al genoll esquerre.



Pressió per al Mundial

D'altra banda, ahir es van conèixer alguns passatges del llibre Mis latidos, ideas sobre la cultura del juego, escrit pel seleccionador argentí, Jorge Sampaoli. En ell, es mostra orgullós del fet que «en aquest moment em toca dirigir el millor jugador de la història. Aquesta és tota una qüesió. Es troba per damunt de les variables normals. És un noi que s'ha mantingut durant deu anys com al millor del món i et modifica la manera de conduir-lo. És difícil assumir aquest rol quan la persona que has de dirigir sap que és millor que tu, que executa millor que ningú. És una responsabilitat, però, en definitiva, gaudeixes».

Segons Sampaoli, la pressió que té damunt de les seves espatlles Leo Messi és molt gran. «Aquest tipus de futbol danya fins i tot a Messi. Li posen un revòlver al cap que es diu Copa del Món i si no la guanya li engeguen un tret i el maten. És una bogeria que ni ell mateix no pugui gaudir plenament del seu talent».