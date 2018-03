El Sallent es veu superat per un Vic Riuprimer més efectiu en atac

El Sallent va deixar-se remuntar un gol matiner per acabar cedint davant del fort Vic Riuprimer. Als tres minuts de joc, Vidal va veure avançat Erra i, amb un xut des de tres quarts de camp, va marcar l'1 a 0. El gol no va fer mal al Riuprimer, que va aprofitar les grans dimensions del terreny de joc per poder practicar el seu joc de toc habitual.

Quan es duien deu minuts de partit, jugada individual de Macias per la banda, que va continuar per la línia de fons, i, quan tothom esperava la passada de la mort, va xutar sense angle per empatar. El Riuprimer dominava però no acabava les jugades d'atac que generava. Al segon temps tot va continuar igual. Els de Santa Eulàliadominaven i disposaven d'ocasions davant un Sallent que buscava el gol a la contra. A un quart d'hora per al final, en una jugada trenada a la frontal de l'àrea, Pujol assistia Orriols per a l'1 a 2. A partir d'aquí, el Sallent va buscar l'empat amb un Riuprimer ben situat sobre el terreny de joc i, al minut 83, amb els locals abocats a l'atac, bon contraatac de Macias, que va assistir Orriols per marcar l'1 a 3 i sentenciar el partit.

El conjunt entrenat per Jordi Capellas encadena la segona derrota consecutiva i baixa fins a l'onzè lloc. En el proper partit, el Sallent visitarà el fort Tona.