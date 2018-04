La defensa col·lectiva dóna el triomf a La Salle en un duel molt anivellat

La Salle Manresa va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita d'un altre rival directe en la lluita per la permanència en el grup 1 de Primera Catalana, El Vendrell, al qual va derrotar per només un punt de diferència (65-64).

En els primers deu minuts els jugadors visitants van sortir millor a la pista i van dominar el joc. Per la seva banda, els lasal·lians van cometre errades en defensa i van permetre el seu rival anotar alguns llançaments bastant alliberats. Aquesta situació va fer que El Vendrell agafés vuit punts de marge (14-22). En el segon període, la dinàmica va canviar per complet, ja que els jugadors dirigits per Jordi Romeu van clavar tres triples i van ajustar millor la defensa. Això els va permetre retallar distàncies i arribar a la mitja part de l'enfrontament amb només dos punts de desavantatge (31-33).

En la segona meitat, el tècnic visitant va plantejar una defensa zonal que al principi va col·lapsar els manresans, però finalment s'hi van saber sobreposar per arribar al final del tercer quart amb dos punts de renda (51-49). En els deu darrers minuts hi va haver una igualtat constant entre les dues formacions, i en el frec a frec final els bagencs es van endur el triomf gràcies a una bona defensa col·lectiva. Els visitants van tenir un llançament als darrers segons per obtenir la victòria, però la pilota no va voler entrar.

En la propera jornada, La Salle Manresa visitarà la complicada pista del segon classificat, el Lluïsos de Gràcia barceloní, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 21 d'abril a partir de les vuit del vespre.