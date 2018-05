Obert el plaç de presentació de candidatures a la Nit de l'Esportista de Manresa

Fins dilluns vinent, 28 de maig, hi ha temps per presentar les candidatures als guardons que premien les millors actuacions esportives de Manresa i que es lliuraran el dimarts 19 de juny al teatre Kurssal al vespre.

Enguany se celebra la 48a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa. Per tal d'omplir el formulari s'ha d'entrar a la web: www.manresa.cat/candidaturesNitEsportista. Aquesta edició està organitzada pel Beisbol Club Manresa amb doble motiu, el del seu 25è aniversari, i que enguany la capital del Bages és la ciutat del beisbol i softbol català. També forma part de l'organització l'Ajuntament de Manresa amb el suport dels mitjans de comunicació locals Regió7, Grup Taelus, Gedi Media i Xiulet Final.

Premis diversos

Els premis inclouen les categories següents: absoluta, jove (fins a 18 anys), màster (més de 40 anys), special olímpics, paralímpics i millor equip (premi Vicenç Comas). També s'atorgaran altres guardons: premi Associació Esportiva La Salle Manresa al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu; premi Andreu Vivó i Tomàs a l'esport escolar, que s'assignarà a proposta del Consell Esportiu del Bages i de l'Ajuntament de Manresa, en qualsevol dels seus vessants (directiu, tècnic, com a entita ... ) per la seva participació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya; premi Josep Maria Pintó, a la persona que hagi mostrat una dedicació especial a l'esport en qualsevol dels seus vessants; premi Josep M. Montfort, al monitor o entrenador que hagi treballat d'una manera especialment abnegada; premi Rafael Vilaseca al millor àrbitre i/o jutge esportiu de qualsevol disciplina esportiva de l'àmbit local; premi al millor directiu a la tasca eficaç i continuada del directiu d'un club i/o entitat esportiva local durant la temporada; premi al millor patrocinador d'entitat esportiva local; premi anomenat Campions per a tots els equips que hagin guanyat als seus grups de competició o hagin ascendit de categoria (categoria infantil i/o superiors); el jurat qualificador es reserva el dret d'atorgar un premi especial anomenat Josep Vila i Valldaura. També per designació del jurat s'assignarà una distinció anomenada Premi Bages Manel Estiarte per premiar la trajectòria d'un esportista del Bages.