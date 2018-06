Pochettino obre la porta a ser el tècnic del Madrid

El tècnic argentí Mauricio Pochettino, que apareix en les travesses com la primera opció per substituir Zinedine Zidane a la banqueta del Reial Madrid, va assegurar ahir que el seu compromís amb el Tottenham «és màxim», però va afegir: «Que passi el que hagi de passar».

«Fa deu dies que he renovat amb el Tottenham. Estic content i feliç que al Tottenham estiguin feliços amb mi després de quatre anys. El futbol et depara circumstàncies que no esperes», va dir Pochettino. «Parlar de suposicions no ajuda ningú». L'exjugador i exentrenador de l'Espanyol va lloar el seu actual club: «Sóc en un projecte espectacular i la motivació és gran. M'ho prenc amb naturalitat, no m'afecta en absolut».