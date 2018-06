Nadal aixafa Del Potro i jugarà una nova final a París, contra Thiem

Rafa Nadal disputarà demà la seva onzena final a Roland Gar-ros. Ahir no va tenir cap dificultat per superar l'argentí Juan Martín del Potro per 6-4, 6-1 i 6-2, i ara jugarà la final contra l'austríac Dominic Thiem, que va tenir més dificultats, sobretot en el segon set, per vèncer l'italià Marco Cecchinato per 7-5, 7-6 i 6-1.

Nadal només va tenir dificultats en el primer set, quan l'argentí va perdre tres pilotes de trencament de servei. No les va aprofitar i, al novè joc, el balear va aconseguir el trencament decisiu. En les altres dues mànigues, ja no hi va haver color i el tennista de Tandil ja no va reaccionar.

En l'altra semifinal, Thiem va haver de batallar molt per derrotar la gran sorpresa del torneig. En el desempat del segon set el resultat va ser de 12-10. El darrer set ja va sobrar.