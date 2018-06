«L'esgrima ens transmet respecte i empatia pels nostres oponents»

El santvicentí Mallol Vall Estefanell, de 12 anys, va descobrir l'esgrima al Campi qui Jugui 2017. Es va apassionar de seguida per aquest esport i el desembre passat va debutar a la Lliga Catalana. En set mesos, ja ha assolit el novè lloc al rànquing català de sabre.



Vas conèixer l'esgrima durant les festes nadalenques del 2017?

Sí. El nostre entrenador hi tenia un estand on es podien fer dos tipus de proves. Les primeres permetien conèixer l'agilitat amb el braç. Les segones simulaven un combat amb sabres de plàstic. L'esgrima em va apassionar i hi anava quasi cada dia a practicar.

I del Campi qui Jugui a l'escola d'esgrima de Manresa...

Hi assisteixo els dilluns, els dimecres i els divendres. Primer, em van deixar el material per entrenar-me, però al cap de dos mesos ja vaig adquirir la careta de protecció, el sabre i el guant. Ara ja he completat el meu equip. El desembre vaig començar a competir a la Lliga Catalana.

Com és una sessió d'entrenament d'aquest esport?

Després de deu o quinze minuts d'exercicis d'escalfament, per prevenir lesions, treballem individualment o en parelles la tècnica dels desplaçaments amb el cos i dels moviments del braç amb el sabre. I, finalment, simulem combats reals amb els companys.

Què és el que t'ha seduït més d'aquest esport?

El respecte per l'oponent, la companyonia i el valor que es dóna a l'empatia. Si jugues a bàsquet, pots donar un cop de colze a un contrari i no disculpar-te. A l'esgrima, si danyes la mà no protegida de l'oponent, de seguida et preocuparàs per ell.