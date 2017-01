Què és millor, cadenes o pneumàtics d´hivern?

El primer gran temporal de l'hivern de fred i neu en moltes zones posarà a prova durant els propers dies els elements de seguretat dels nostres cotxes sota condicions d'allò més difícils.

Els pneumàtics són un factor clau que no sempre es té prou en compte. Si la neu es creua al nostre camí, hem de tenir clar que les cadenes o els pneumàtics d'hivern són imprescindibles per evitar el risc de quedar-nos tirats. Però, quina és la millor opció? Quan és millor optar per una o per l'altra?

A Espanya, per les seves condicions meteorològiques més benignes que a altres països d'Europa, els pneumàtics d'hivern no tenen una gran acceptació, excepte en algunes regions, malgrat que tenen avantatges respecte de les cadenes.

Aquests són els avantatges i inconvenients d'ambdues opcions.

Pneumàtics d'hivern

- El seu ús no es limita a les carreteres gelades o nevades, al contrari de les cadenes.

- La seva instal·lació pot ser més cara, però, en principi, n'hi ha prou amb col·locar-los al principi de l'hivern i tornar als pneumàtics normals quan passi el fred.

- Permeten la màxima fixació reduint la distància de frenada.

Cadenes

- És necessari instal·lar-les prèviament i només serveixen per superar zones difícils de gel o neu.

- El muntatge pot resultar difícil, especialment pels qui no l'hagin fet mai abans.

- Encara que són indispensables en zones amb neu, el comportament del cotxe no aconsegueix el nivell que aporten els pneumàtics d'hivern.