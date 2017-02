Condemnen l'ICL Manresa a pagar 7.700 euros a una espectadora per un cop de pilota

El Jutjat de Primera Instància 1 de Manresa ha condemnat el Bàsquet Manresa a indemnitzar amb 7.700 euros una espectadora del Nou Congost que va rebre un fort cop de pilota durant un partit de la lliga ACB, segons ha pogut saber Regió7. L'impacte va causar una fractura de canell a la dona, que és sòcia del club manresà.

En una sentència pionera en el món del bàsquet, a la qual ha tingut accés aquest diari, el jutge José Manuel del Amo descarta que els espectadors d'un pavelló com el Nou Congost hagin d'acceptar el risc que una pilota perduda acabi impactant amb el públic. L'advocat de la demandant, el manresà Jordi Ferrer, celebra la resolució, que s'ha emès aquesta setmana, i explica que va portar el cas als jutjats després d'haver intentat arribar sense èxit a un acord amb el club. Fins ara, a la justícia, hi havia alguns precedents de sentències similars en el món del futbol, però mai en un partit de bàsquet.

Els fets van tenir lloc el 8 de maig del 2014, durant un partit de l'ACB entre el Bàsquet Manresa (aleshores La Bruixa d'Or i actualment conegut com a ICL Manresa) i el Gran Canària. Durant l'enfrontament, un jugador canari va passar malament la pilota a un company seu, de manera que va anar a parar a la grada. La pilota va impactar al canell de l'espectadora, que seguia el partit des de la segona fila de tribuna preferent, és a dir, molt a prop de la pista. Segons la resolució, a causa del cop, l'afectada va patir una fractura de canell que li ha deixat com a seqüela un dolor crònic lleu.

En el judici, celebrat ara fa un mes, el seu advocat va argumentar que els espectadors d'un espectacle esportiu no han de suportar l'assumpció de cap risc, ja que acudeixen al partit creient que el club local ha pres totes les mesures necessàries de seguretat per evitar un resultat danyós.

Per la seva banda, l'advocat del Bàsquet Manresa va defensar que els riscos per als espectadors són mínims, però que mai no es pot excloure que, en el decurs del joc, la pilota de bàsquet surti cap a una grada i abasti un espectador. El representant del club va afegir que la sòcia, espectadora habitual dels partits, ocupava una localitat de les fileres més properes a la pista i, per tant, no podia ignorar el risc de ser colpejada per una pilota.

No obstant això, el jutge dóna la raó a la sòcia basant-se en els articles de la Llei de l'esport del 1990 sobre instal·lacions esportives, dels quals es deriva un sistema de responsabilitat que hauria obligat el Bàsquet Manresa a demostrar la seva exculpació. Segons la sentència, el club «hauria d'haver provat que la distància del públic a la pista del joc era l'adequada per evitar danys als espectadors i, a més, hauria estat necessari que quedés provada la concreta acció que va provocar que la pilota anés contra la graderia». És a dir, especifica, «en quin tipus de jugada es va produir l'acció danyosa».

En aquest cas, conclou el jutge, «la part demandada no ha provat aquestes circumstàncies i, per tant, no ha provat les exigències de previsibilitat i evitabilitat per afirmar la concurrència d'un supòsit de cas fortuït».

Per aquest motiu, el magistrat dóna la raó a la demandant (que continua sent sòcia i seguidora habitual de l'equip) i condemna el Bàsquet Manresa i la seva companyia asseguradora, Zurich, a indemnitzar-la amb 7.770 euros per les lesions les i seqüeles. La indemnització podrà ser assumida per Zurich, tot i que ara tant la companyia com el Bàsquet Manresa poden presentar recurs a l'Audiència de Barcelona.