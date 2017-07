«L'incendi s'ha iniciat al costat de la carretera, en uns camps de rostoll»

«El foc es va iniciar al costat de la carretera, en un camp, sense la presència de maquinària agrícola», el que orientava les primeres hipòtesis sobre les causes a una acció d'imprudència d'algun conductor. Els Agents Rurals buscaven ahir a la tarda proves que poguessin confirmar l'origen de les flames.



Però més enllà del primer per què, sí que es va veure que les flames es van poder propagar amb facilitat per un camp segat, amb el rostoll, la palla sense recollir, alguns camps amb les bales al mig pendents de ser recollides i sense haver fet les reclamades franges de seguretat al voltant del tros, el que faria molt més complicat que el foc es propagués. Ahir va poder córrer i arribar a zones de massa forestal del terme d'Avinyó. Anit, el director general d'Extinció d'Incendis, el berguedà Juli Gendrau, visitava la zona i insistia en el fet que tot i que l'inici del foc era en un camp, no hi havia maquinària.



Robert Masferrer, regidor d'Avinyó i un dels membres de l'ADF de la zona, afirmava que «amb els camps amb el rostoll i la palla, si fa vent, el foc és molt difícil d'aturar». Un incendi com el d'ahir va acabar sense ferits de consideració, però el mateix Masferrer explicava que «hem viscut moments de perill quan hem quedat en una zona envoltats de foc. Els bombers han intentat un contrafoc, però se'ls ha girat en contra, i hem quedat tancats, dos cotxes i dos camions d'ADF, i dos vehicles de comandament de Mossos i Bombers».



El regidor avinyonenc afegia que «el foc ha afectat la zona de la font del Tomàs, s'ha ficat en una empresa amb cotxes de desguàs del polígon del Punsic i ha quedat aturat a la porta d'una empresa de gas». Aquest va ser el punt de més perill per a la població, ja que en aquell moment el foc s'apropava cap a la zona habitada. Els Mossos i Bombers van recomanar el confinament d'Avinyó, sobretot a la zona més propera a les flames. El polígon sí que va ser desallotjat.



Masferrer valorava ahir positivament el dispositiu de l'extinció i el treball que van fer els bombers, tant amb els mitjans terrestres com amb els aeris. «Els helicòpters i les avionetes passaven constantment per la zona de l'incendi», segons explicaven veïns d'Avinyó.



L'incendi d'Avinyó va permetre veure novament una alta participació de la ciutadania en l'extinció o en les tasques de suport, i també l'organització de grups fent entrepans al poble, per poder alimentar els que havien acudit a primera línia de foc.