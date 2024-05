La comissària Alícia Moriana impugna les bases del procés per designar un altre major dels Mossos

La comissària Alícia Moriana ha impugnat les bases del procés per designar un altre major dels Mossos d’Esquadra, rang que ja té Josep Lluís Trapero, segons ha avançat ‘Ser Catalunya’ i ha pogut confirmar l’ACN. Moriana, cap de la Regió Policial Central, s’enfronta a l’actual comissari en cap del cos, Eduard Sallent. Aquest matí han tingut lloc dues entrevistes dels candidats amb el director general de la Policia, Pere Ferrer, però Moriana ha presentat abans un recurs contenciós administratiu contra les bases, precisament per aquestes entrevistes, que no estaven previstes inicialment. El jutge, però, no ha acceptat les mesures cautelaríssimes que havia sol·licitat. Aquesta mateixa tarda es podria conèixer el resultat del procés.

Sindicats policials com SAP-FEPOL, SME i USPAC també van recórrer el procés judicialment. Tots ells critiquen el moment de la convocatòria, amb un govern en funcions i en plena campanya electoral.