L'Ajuntament de Manresa nega que tots els nois incívics del Passeig siguin de l'Estrep

La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santaolaria, nega que tots els adolescents que des de fa anys causen problemes d'incivisme i inseguretat al passeig de Pere III siguin només menors del centre Estrep de Sant Salvador de Guardiola. «I tampoc no tenen per què ser menors. Això ho tenim clar des de sempre», va assegurar dimarts a la nit a Regió7 quan va sortir de la reunió sobre l'Estrep, en la qual es va acordar que, a partir d'ara, els menors del centre passaran més temps a l'exterior acompanyats pels educadors perquè s'organitzaran més activitats dirigides.

Santaolaria va ser taxativa en aquest punt malgrat que, fins ara, des que els Mossos van detenir dotze menors de l'Estrep per la seva presumpta relació amb la pallissa del Passeig, les manifestacions públiques de l'Ajuntament sempre havien estat centrades a confiar en la reunió amb l'Estrep per resoldre la problemàtica del Passeig. Dimarts a la nit, sortint de la reunió, però, Santaolaria demanava que «no es criminalitzi ni s'estigmatitzi» ningú de l'Estrep fins que el jutge no determini si realment els dotze detinguts pels Mossos van ser els autors reals de l'agressió contra tres joves santjoanencs el 25 de juny passat, un dels quals va resultar molt greu.

De fet, el comunicat redactat conjuntament per totes les institucions durant la reunió constata que els fets del dia 25 «encara estan sota investigació», tal com havia remarcat fins ara la direcció de l'Estrep, que dimarts estava present a la reunió juntament amb responsables de la DGAIA (titular del centre), dels Mossos i dels ajuntaments de Manresa i de Sant Salvador, entre d'altres.

La regidora Santaolaria constatava que en la reunió es va expressar «molta preocupació pel que està passant i per com ho està percebent la ciutadania», si bé va afegir que uns fets greus com els del dia 25 «gràcies a Déu no són habituals que passin a Manresa».

Per tal d'afrontar tota la inquietud ciutadana que s'ha generat amb l'Estrep arran dels fets, Santaolaria va explicar que, després de la reunió de dimarts, «el que farem és coordinar-nos més bé». Segons va explicar, els educadors de l'Estrep, que acompanyaran més sovint els menors a fora del centre, es coordinaran amb els educadors de Serveis Socials de Manresa, quan estiguin a la ciutat. «Els seus educadors es quedaran a Manresa i nosaltres mirarem d'ajudar en el que sigui i estar atents a qualsevol cosa», va dir.

Al seu torn, l'alcalde de Sant Salvador, Albert Miralda, llançava un missatge similar al de Santaolaria: «la primera missió és intentar tranquil·litzar tothom i garantir la seguretat. No estem jutjant ningú, sinó que exigim que les coses funcionin», deia dimarts sortint de la reunió. Un dels objectius, va afegir, «és fer pujar la percepció de seguretat cap a l'Estrep. Cal recordar que és un centre d'acollida. Si la gent entengués què fa el centre, es visualitzaria de forma diferent». Segons Miralda, «a l'Estrep són els primers que volen saber qui són els culpables i, si realment han estat menors del centre, assumir les conseqüències».