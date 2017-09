Detinguda una parella per agressions mútues, a Manresa

la Policia Local de Manresa va detenir dimarts a la nit un home i una dona, parella entre si, per les les lesions mútues que es van fer durant una baralla. Els fets, segons el cos policial, van tenir lloc cap a mitjanit, quan la Policia Local va rebre diverses trucades informant que en un domicili del nucli històric se sentien cops i crits. Els agents, un cop al lloc, es van trobar un home amb una ferida incisa i tallant a l'abdomen, presumptivament produïda amb una arma blanca, i una dona que denunciava haver estat agredida per l'home, que havia estat la seva parella fins feia unes setmanes. Per aquest motiu, els agents van detenir l'home per violència masclista i la dona per lesions.