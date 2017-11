Interior inicia la campanya per prevenir incendis en llars de foc

Coincidint amb l'arribada del fred, els Bombers han divulgat aquesta setmana, des d'una masia de Granera (Moianès), els consells per evitar incendis originats en llars de foc, que passen per assegurar-se del seu bon estat.

Els Bombers assenyalen que és indispensable fer-ne un bon manteniment i, en aquest sentit, cal que cada any es netegi el sutge que s'acumula al tub de les xemeneies. Aquest és un dels casos més habituals que comporten problemàtiques que poden derivar en un incendi a la llar, però els Bombers també recorden que és important allunyar de la llar de foc elements combustibles com catifes, mantes o el sofà i evitar que una guspira els pugui encendre; comprovar que quan es marxa a dormir el foc estigui completament apagat o instal·lar un detector de fums a la sala.

D'altra banda, l'estança on hi ha la llar de foc ha de disposar de ventilació, per evitar problemes de tiratge i l'acumulació de gasos tòxics. Els Bombers també alerten del perill que pot suposar cremar fusta tractada o fustes resinoses, i també destaquen que una bona opció per als usuaris seria la instal·lació d'un detector d'incendis i de monòxid de carboni, per augmentar la seguretat a casa.

El sotsinspector dels Bombers de la Catalunya Central i responsable de Prevenció, Carles Noguera, destaca que la xemeneia ha d'estar aïllada o prou separada de materials o elements combustibles, sobretot tenint en compte quan el conducte traspassa sostres, falsos sostres o teulades al costat de fusta, parquet o materials plàstics i sintètics que es podrien incendiar o que facilitarien molt la propagació de les flames.

La presència d'aquests materials fa que moltes vegades un incendi en una llar de foc esdevingui un incendi de llar, d'abast molt més important, diu Noguera. Els Bombers també han elaborat una instrucció tècnica per a llars de foc i xemeneies destinada als constructors perquè que tinguin en compte criteris de prevenció.