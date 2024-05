Mor a Madrid un home atropellat pel metro després de baixar a les vies per orinar

Un home de 30 anys ha mort aquest dilluns al matí al ser atropellat pel Metro de Madrid quan havia baixat a les vies de l'estació de Tirso de Molina suposadament per orinar amb un altre que l'acompanyava.

L'accident, les circumstàncies del qual estan sent investigades, ha tingut lloc cap a les 09.20 hores a l'estació esmentada. Segons han assenyalat a EFE fonts policials, la principal hipòtesi és que dos homes han baixat a les vies per orinar i un d'ells no ha tingut temps a tornar a pujar a l'andana davant l'arribada del metro i ha estat atropellat. Els sanitaris del Samur-Protecció Civil han acudit al lloc, però només han pogut certificar la mort de l'home, segons fonts d'Emergències Madrid.

Els bombers municipals desplaçats fins a l'estació s'han encarregat de treure el cadàver de sota els vagons.

La circulació a la línia 1 entre Sol i Estación del Arte, que a causa del que ha passat s'ha vist interrompuda durant més d'una hora en tots dos sentits, acaba de ser restablida, tal com ha informat Metro de Madrid.