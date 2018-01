Un cotxe s'accidenta a la C-55, a Manresa, per evitar atropellar un ciclista

Un cotxe que circulava per la C-55, entre Castellgalí i Manresa, s'ha accidentat aquest dijous al migdia davant del Golf La Roqueta. El conductor, veí d'Avià, ha resultat il·lès. L'accident ha provocat retencions a causa de l'efecte tafaner.

Els fets han tingut lloc a les 13.24 hores a l'altura del punt quilomètric 24, poc abans d'arribar a la gasolinera Sant Jordi. El cotxe, que circulava en sentit Manresa, ha sortit de la calçada, ha tombat un senyal i ha quedat mig bolcat en un marge. El conductor n'ha sortit il·lès i ha pogut sortir ell mateix del vehicle.

Segons ha explicat a aquest diari, l'accident s'ha produït perquè ha hagut de fer un cop de volant per evitar atropellar un ciclista, a qui no havia vist prèviament, motiu pel qual ha sortit de la calçada. Segons ha afegit, malgrat que es tracta d'un tram de doble carril, no ha pogut canviar de carril perquè en aquell moment hi havia un altre cotxe avançant.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el SEM, que ha confirmat que el conductor no presentava ferides. L'accident ha provocat cues en el carril en sentit Barcelona a causa de l'efecte tafaner.