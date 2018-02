La dona de l'apoderat del príncep saudita d'Oló nega que s'enriquís amb el patrimoni de la família reial

El judici contra els acusats de saquejar el patrimoni un príncep saudita després de la seva mort ha arrencat aquest dijous a l'Audiència Provincial de Barcelona catorze anys després d'iniciar-se la instrucció del cas.

La dona de l'apoderat del príncep –el principal acusat en la causa però que ja va ser absolt perquè tenia demència senil i va morir fa un any- ha negat davant del jutge que s'enriquís amb la venda del patrimoni de la família reial –diverses finques a Santa Maria d'Oló i propietats de luxe a Barcelona- un cop el príncep Saad Bin Abdul Aziz Bin Abderraman Al Saud ja era mort.

L'acusada sí que ha admès que es van fer transferències del compte corrent del príncep a un altre compte del qual ella i el seu fill eren titulars, però ha deixat clar que es van fer en concepte de "préstec" i que es van retornar tots els diners. La dona de l'apoderat del príncep també ha dit que el seu marit cobrava 24.000 euros al mes per gestionar les propietats. L'acusació particular ha mantingut la citació contra una empresària russa que va comprar les finques de Santa Maria d'Oló i la dona ha declarat que en el moment de la compra no sabia que el príncep ja era mort.