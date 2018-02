Comencen a declarar al jutjat els ferits per les càrregues policals de l'1-O al Bages

El Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa va començar ahir a prendre declaració, en qualitat de denunciants, als afectats per les càrregues policials de l'1 d'octubre al Bages. Els primers a declarar van ser dos veïns de Fonollosa, concretament un home que va resultar ferit per la Guàrdia Civil i una dona que va denunciar el robatori de la seva tauleta electrònica. A preguntes de la jutge i del fiscal, tots dos van deixar clar que no van oposar resistència als agents. «Ens vam sentir assetjats», van afirmar.

En el decurs de les properes setmanes, també estan citats a declarar els altres 50 afectats que van denunciar la violència de la Guàrdia Civil en el conjunt dels quatre pobles del Bages on va intervenir, és a dir, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Castellgalí.

Inicialment, ahir també estava citat a declarar, com a perjudicat, l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, que va denunciar les destrosses que la Guàrdia Civil va causar al consistori, valorades en 7.000 euros. Finalment, però, Hernàndez va demanar ajornar la declaració fins després del 12 de març, que és el dia que està citat davant de la mateixa jutge per declarar com a investigat pel delicte de desobediència, amb relació a l'1-O. La defensa d'Hernàndez no volia que la seva declaració d'ahir pogués acabar jugant en contra de la seva causa per desobediència.

El primer a declarar ahir, doncs, va ser el fonollosenc Alfons Garcia, que, després de ser arrossegat per guàrdies civils, va resultar ferit amb un esquinç de pit, lesió de la qual va tardar vint dies a recuperar-se i que va requerir l'assistència d'un fisioterapeuta. «Jo estava al terra, sense fer resistència, i em van tibar», va declarar Garcia. A preguntes del seu advocat, va reconèixer haver sentit por. «Ens vam sentir assetjats. Ens trobàvem en una plaça tancada, sense escapatòria, i teníem davant un cordó immens de policies», va afirmar.

L'altra víctima de Fonollosa que va declarar ahir és Marta Vall, que era a la mesa electoral, a dins de l'ajuntament. Els agents li van sostreure la seva tauleta electrònica particular, que havia deixat a terra, al costat d'una motxilla, i que no contenia cap informació del referèndum. Per aquest motiu, va denunciar el robatori.

Un dels advocats dels denunciants, David Casellas (del Col·legi d'Advocats de Manresa, impulsor de les denúncies), va explicar que les preguntes de la jutge i del fiscal es van centrar sobretot a saber si havien ofert resistència. «Ha quedat clar, però, que estaven pacíficament asseguts. I que, sense dir-los res, els agents els van treure per la força», va dir Casellas. De fet, l'atestat policial admet que no hi va haver resistència activa.