Un home de 60 anys, veí de Prullans, va resultar ferit greu ahir a la tarda en un accident de trànsit a la carretera N-260, al terme d'Isòvol, segons van explicar fonts dels Bombers. Els fets van tenir lloc a les 6 de la tarda, quan dos cotxes van xocar per causes que es desconeixen. El vehicle on viatjava el ferit greu va anar a parar en un descampat. L'home va ser evacuat pel SEM a l'hospital comarcal de Puigcerdà.