Jutgen un home per abusar sexualment de la néta de la seva cunyada, a Manresa

La fiscalia demana cinc anys de presó per a un home acusat d'haver fet tocaments sexuals a la néta de la seva cunyada, de només deu anys d'edat. El cas, que va tenir lloc a Manresa ara fa tres anys i mig, serà jutjat demà a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc el 12 de setembre del 2014, al domicili de l'àvia de la víctima, situat a Manresa. L'acusat, Sisto A. T., cunyat de la dona, va anar a viure a l'habitatge entre final d'agost i principi de setembre del 2014. La nena freqüentava amb assiduïtat el pis.

Segons el relat de la fiscalia, cap a les 10 de la nit, aprofitant que l'àvia ja se n'havia anat a dormir, l'acusat es va acostar a la nena, en el moment en què estava dormint al sofà. Després d'abaixar-li la roba, afegeix la fiscalia, l'home li va fregar la vagina amb la mà.

Aleshores, la menor es va despertar i va fugir cap a l'habitació de la seva àvia. Segons la fiscalia, l'acusat la va amenaçar dient-li que, si revelava el que acabava de passar, els faria mal, a ella i a l'àvia.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte d'abús sexual i un delicte lleu d'amenaces. Per aquest motiu, demana per al processat la pena de cinc anys de presó i una multa de 200 euros. A més, demana que indemnitzi la nena (a través de la seva mare), amb la quantitat de 6.000 euros, en concepte de danys morals. I reclama que es prohibeixi a l'home acostar-se a la nena a menys d'un quilòmetre, durant els cinc anys següents a la seva estada a la presó.