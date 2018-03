El col·legi Bages de Manresa és dels que, ahir, no van tancar. No va funcionar amb tota la normalitat d'un dia sense neu, però tampoc no va ser una jornada excepcional com l'1-O o un dia de vaga, remarcava la directora, Queralt Villegas. Amb tot, reconeixia que «hem arribat al col·legi a les 7 del matí i hem pensat: i ara què fem?». L'interrogant els va durar poc. El temps just perquè comencessin a aparèixer els primers alumnes, els del servei despertador (dos de la desena habitual). Aquest servei està pensat per als pares i mares que inicien la jornada laboral a les 8, que poden deixar els fills a l'escola a 3/4 de 8.



Dels 519 alumnes de P3 a 6è de primària habituals, n'hi van anar 142. De professors (entre mestres, els que tenen reducció de jornada i vetlladores), en van faltar 6 de 39; els que viuen a fora, igual que la cuinera. Malgrat tot, es van fer classes al matí i a la tarda (incloses les extraescolars fins a les 6) i es va mantenir el servei de menjador.



Entremig, a partir del moment que va sonar el timbre, l'hora del pati va ser una autèntica festa. Els nanos no van parar de tirar-se neu els uns als altres, i també als mestres que els cuidaven. A les 10 van sortir una estoneta els més petits i, a les 11, els més grandets. En aquest cas, al cap d'encara no mitja hora, quan els mestres van considerar que ja n'hi havia prou de passar fred, més d'un infant va rondinar.



Dels sis instituts, en van funcionar quatre amb serveis mínims. De les vuit llars d'infants, tres, i de les vint escoles, en van tancar tres.