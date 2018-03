Cacen un conductor circulant a 186 km/h per la C-55 a Manresa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 33 anys i veí de Sant Joan de Vilatorrada que va ser enxampat mentre conduïa a 186 km/h per la carretera C-55 al terme de Manresa. El conductor va ser interceptat a l'alçada del punt quilomètric 29,7, on la policia catalana hi havia muntat un control de velocitat. En el punt on va ser enxampat l'home la velocitat màxima permesa és de 90 km/h.

Els fets van tenir lloc el passat dia 3 de març a les 12 del migdia, moment en el que els agents van aturar el conductor i el van denunciar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial per conduir un vehicle a motor amb una velocitat penalment punible.