La jutge no veu "justificats" els delictes imputats per la Guàrdia Civil l'1-O a Sant Joan

La jutge de Manresa que investiga la jornada de l'1-O al Bages argumenta l'arxiu de les causes obertes contra el regidor Jordi Pesarrodona i un cap dels Mossos perquè "no han quedat degudament justificats" els delictes que la Guàrdia Civil els imputava en l'atestat de l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada.

En la seva resolució d'arxiu, que s'ha donat a conèixer aquest dimecres, la jutgessa constata que va obrir diligències contra Pesarrodona i el cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Manresa perquè l'atestat de la Guàrdia Civil a l'esmentada escola apuntava que haurien pogut cometre, en el primer cas, els delictes d'odi i de resistència greu, i en el segon cas, el delicte de desobediència.

Aquest dilluns, després d'escoltar durant més de dues hores la declaració del tinent que va dirigir l'operatiu a l'escola Joncadella, la magistrada va decretar de viva veu l'arxivament de les actuacions. En la seva resolució, constata que, de la declaració realitzada pel tinent, "no es desprenien indicis que els fets imputats als investigats poguessin ser constitutius de delicte".

Tal com recull la resolució, el tinent, en la seva declaració, va reconèixer que Pesarrodona "no va proferir cap expressió contra el cos de la Guàrdia Civil" i afegeix que la seva negativa a permetre l'entrada dels agents a l'escola "no pot considerar-se un delicte de desobediència greu".

Pel que fa al cap dels Mossos de Manresa, afegeix la resolució, el tinent "va manifestar que el mode i el to de dirigir-se cap a ell no li va semblar el correcte entre companys de cossos". Tot i així, afegeix la interlocutòria, "de la breu conversa que van tenir, no pot inferir-se la comissió d'un delicte de desobediència".

La resolució d'arxivament, però, no afecta de moment el primer dels delictes que la mateixa jutgessa va atribuir d'ofici a Jordi Pesarrodona, a qui li va imputar un delicte de desobediència, arran de la denúncia que Pesarrodona va presentar per lesions, ja que va rebre els cops de porra dels agents. Per aquest mateix cas, la jutge també va denunciar d'ofici l'alcalde de Callús, Joan Badia, tot i que ja li ha arxivat la causa. Queda la incògnita de saber si farà el mateix amb Pesarrodona i amb l'altre càrrec públic que també va imputar d'ofici per desobediència, l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez.