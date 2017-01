Cristina Pedroche torna a donar la ´campanada´ amb el seu vestit

La nit de les campanades per rebre l'Any Nou és un dels moments més esperats, a més de per prendre el raïm, per veure els looks de les presentadores de televisió. Més d'un es va a perdre els 12 raïms per veure a Lara Álvarez i Lidia Torrent (Telecinco i Cuatro), Anne Igartiburu (La 1), Paloma Lago (La 1 en Canàries), Cristina Pedroche (Antena 3) i Irene Junquera (La Sexta).



Enrere van quedar aquells moments en què només hi havia una cadena de televisió que les retransmetia.



La incombustible Anne Igartiburu s'erigeix ??com la més figura més llegendària, menjant el raïm des de la Porta del Sol felicitant l'any que entra. Però aquest any han estat dues figures les que han pres rellevància tallant la respiració. I aquestes han estat Cristina Pedroche, com no, i Paloma Lago.



La primera, Cristina Pedroche perquè el seu modelet d'Hervé Moreau per a Pronovias estava tan cenyit, tan cenyit i deixava veure el seu generós escot, fins i tot respirar li havia de costar ...



Paloma Lago, espectacular



Paloma Lago complirà 50 primaveres al maig i no pot estar més espectacular. El seu modelet de AnmarGo, signatura de la dissenyadora Ana Martín, li esqueia fenomenal sense necessitat de deixar a la vista ni escots, ni altres motius...



El vestit joia en vermell ha estat el gran encert de la nit. Paloma Lago no podia estar més exultant.





Feliz Año Nuevo desde mis islas favoritas! ? Mil gracias por esta joya de vestido @anmargo_official @rtve #tve #rtve #Anmargo #2017 #tenerife #campanadas Una foto publicada por Paloma Lago (@_palomalago) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 3:22 PST