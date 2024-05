Justin Bieber serà pare: així ha fet l'anunci de l'embaràs a les xarxes socials

Una imatge val més que mil paraules. Després de sis anys casats, el cantant Justin Bieber i la model Hailey Baldwin (cognom de soltera) esperen al seu primer fill. L'artista canadenc ha fet l'anunci a través del seu perfil d'Instagram, on ha publicat un vídeo on es veu la parella renovant els seus vots matrimonials.

La publicació continua amb una sèrie de fotografies del mateix dia, algunes d'elles preses pel mateix Justin, en les quals es veu Hailey amb un vestit blanc llarg d'encaix, vel, anell de noces i una panxa lleument inflada. Tot i que l'artista no ha confirmat l'embaràs en un text, ja que el peu de foto es limita a etiquetar al perfil de la seva dona a Instagram, els dos apareixen en algunes fotografies acariciant la panxa de la model.

Els rumors sobre el possible embaràs de Hailey havien anat en augment en l'últim any i fins i tot fa sis mesos ella es va referir sobre aquest tema en una exclusiva amb la revista GQ, en la qual es va queixar: "No puc estar inflada i no estar embarassada? Mentiria si digués que tot això no m'afecta".Encara que, això sí, es referia al fet de ser mare com una cosa "inevitable" i del que estava "segura" després d'haver-se casat amb Justin Bieber. "És una cosa tan privada i íntima (...) arribarà quan hagi d'arribar", expressava llavors.

Per part seva, l'estrella pop va declarar públicament des de fa quatre anys que estava il·lusionat amb la idea de ser pare, però que respectava els temps de la seva esposa.

"Tindré tants fills com Hailey vulgui tenir. M'encantaria tenir una petita tribu (...) Crec que Hailey encara té algunes coses que vol aconseguir com a dona, i crec que simplement no està llesta encara. I això està bé", va afirmar Justin el desembre de 2020 durant una entrevista amb la popular presentadora Ellen DeGeneres.