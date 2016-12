Quatre entitats socials i sindicals reclamen uns pressupostos més socials

Uns pressupostos més socials. Això és el que sol·liciten quatre entitats de Manresa a l´Ajuntament de la ciutat. Es tracta del sindicat Comissions Obreres, Càritas Manresa, Creu Roja i la Federació d´Associacions de Veïns. Han fet públic un comunicat en el qual fan aquesta petició ara que l´equip de govern portarà al plenari municipal el projecte pressupostari per l´any vinent

No tan sols reclamen uns números més socials, sinó que també fan un seguit de suggeriments a l´equip de govern perquè els tingui en compte i «que en la mesura del possible s´hi dediqui l´esforç econòmic que calgui per fer-los efectius».

Es tracta de 14 punts que han fet públics a través d´un comunicat i que se centren, sobretot, en l´atenció als col·lectius més vulnerables com els infants o les persones depenents. Les propostes que plantegen són:

Assegurar que les beques de menjador escolar siguin suficients en quantia i cobertura per garantir un àpat saludable i un espai educatiu als migdies als centres educatius durant el curs escolar i també fora d´ells als infants que ho necessitin. Establir quins centres educatius cobriran, al llarg del mesos d´estiu, Setmana Santa i Nadal que no hi ha escola, l´àpat saludable a tots els infants que ho necessitin, així com un espai d´esbarjo.

Establir acords amb els centres escolars i/o les Ampes per garantir un mínim de sortides i colònies escolars perquè cap infant en edat d´escolarització en quedi exclòs per motius econòmics.

Increment del recursos que es destinen a l´atenció domiciliària de les persones amb dependència per tal de poder atendre més usuaris i incrementar el nombre d´hores d´atenció a les persones que ja reben el servei actualment. Reforçament de la unitat de dependència per tal d´agilitar l´elaboració dels plans individuals de les persones receptores d´ajuts a la dependència.

Dotació de recursos per a la posta en marxa d´un observatori social que aporti dades per tal de conèixer l´evolució dels principals indicadors socials de la ciutat, avaluar l´impacte de les polítiques públiques i adaptar-les a les necessitats emergents. Realització d´una auditoria social pel que fa a l´habitatge/infrahabitatge, l´emergència alimentària, la infància, la joventut al carrer , l´atur de llarga durada, etc.

Dotació de recursos suficients per activar un pla de xoc d´habitatge. Aquest pla de xoc hauria de prioritzar les necessitats de les persones, famílies i/o unitats de convivència que no tenen sostre, que viuen en habitatges degradats, sense serveis bàsics i/o que malden amb acolliments inestables/intermitents, etc. Atès que l´avenç del pla xifra en unes 870 unitats les necessitats immediates d´habitatge assequible, el pressupost 2017 hauria de garantir els recursos necessaris per satisfer, com a mínim, una tercera part d´aquestes necessitats. Aplicar amb rigor i sense dilacions el sistema de sancions pel que fa a l´habitatge, en especial als grans tenedors.

La posta en marxa de la Sindicatura de Ciutat.

Programa de formació per aturats amb recursos propis de l´ajuntament i no dependre exclusivament dels recursos d´altres administracions.

Propiciar que la recaptació d´impostos i taxes municipals prevegin descomptes i moratòries per les persones i famílies més vulnerables, més enllà del que preveu la normativa estatal.

Que la base de càlcul del sistema de tarifació social, sigui el que proposa el Parlament de Catalunya, un salari mínim de 1.000 euros.

Afavorir l´accés de la ciutadania a tots els equipaments de la ciutat.

Incrementar la dotació d´educadors de carrer perquè treballin amb adolescents i joves detectant i incidint en el problemes de convivència que hi ha al barris de la ciutat.

Disposar d´una partida oberta amb un fons de previsió per cobrir eventualitats i emergències socials.

Creació d´una unitat de baremació social dins del departament de serveis socials per descarregar els professional socials de les tasques de control del barems socials per accedir als diversos tipus d´ajudes.

Contractació per tasques de peonatge en serveis públics, de persones vulnerables tutelades pels serveis socials.

Els pressupostos de l´Ajuntament de Manresa per al 2017 pujaran a 82 milions d´euros. Són 6 més que no pas els d´aquest any. El regidor d´Hisenda i Organització de l´Ajuntament de Manresa, Josep maria Sala, va presentar el projecte en un acte públic dimecres al capvespre al Casino. És previst que es portin a aprovació al ple d´aquest desembre.